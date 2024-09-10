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الهيئة المستقلة تعلق على تمزيق رئيس الوزراء ورقة اقتراع

منذ 3 ساعات
الهيئة المستقلة تعلق على تمزيق رئيس الوزراء ورقة اقتراع

وطنا اليوم:علق الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، على تمزيق رئيس الوزراء بشر الخصاونة لورقة اقتراع خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات.
الرواشدة قال خلال مؤتمر صحفي، إن “تمزيق رئيس الوزراء لورقة الاقتراع لا يعتبر خرقا للعملية الانتخابية والإجراء المناسب هو استبدال الورقة”.
وأشار إلى أن مندوبي الهيئة مدربين على التعامل مع هذه الحالات سابقا، قبل إجراء الانتخابات النيابية.
وأضاف “الإجراء المناسب في هذه الحالة هو استبدال ورقة الانتخاب وما حدث ليس مخالفة ولا يشكل خرقا للعملية الانتخابية”.
وبين الرواشدة أن سبب تمزيق رئيس الوزراء لورقة الإقتراع هو “سوء الاختيار في القوائم”.
وأدلى الخصاونة بصوته في الانتخابات النِّيابيَّة لمجلس النوَّاب العشرين في مدرسة تيسير ظبيان الثَّانويَّة للبنين، في منطقة أم أذينة التَّابعة للدَّائرة الثَّانية في العاصمة عمَّان.


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