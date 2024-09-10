هيئة الانتخاب: أحلنا 34 مخالفة للادعاء العام منذ الصباح

وطنا اليوم:قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، الثلاثاء، إن الهيئة أحالت 34 مخالفة للمدعي العام في مختلف الدوائر الانتخابية، 25 منها تصوير لأوراق الاقتراع، و3 حالات لاعتداءات على اللجان من قبل المناديب، و3 حالات انتحال شخصية.

وأضاف الرواشدة خلال مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي للهيئة، أنه وصل لغرفة العمليات حالات اكتظاظ محدودة، وتم التعامل معها بفتح معازل إضافية، دون التأثير على مساحات التصويت وقاعات الاقتراع‎.‎

وأوضح أنه تم التعامل مع مظاهر الدعاية الانتخابية مباشرة داخل المراكز من قبل الكوادر العاملة، في حين تم التعامل مع حالات نصب خيام إلى جانب مراكز الاقتراع من قبل الأجهزة الأمنية.

كما رُصدت ملاحظات كيدية بشأن العاملين في مراكز الاقتراع، من بينها منع التصويت العلني بما ‏يتوافق مع أحكام القانون‎، وفقا للرواشدة.

وأشار الرواشدة إلى أن العملية الانتخابية تسير وفق الخطة المتوقعة والبرنامج المتوقع، لكن طبيعية المخالفات الفردية هي التحدي الأبرز.

وأكد أن عدد المخالفات مقارنة بمواسم سابقة قد يكون مرتفعا، ما يؤرق الهيئة.

وبيّن الرواشدة أن الاكتظاظ أمام مراكز الاقتراع قد يسبب بعض الاحتكاكات.

ووفقا للرواشدة فإنه جرى استبدال 3 من رؤساء لجان الاقتراع والفرز، 2 منهم بسبب حالة مرضية، وثالث بسبب عدم امتثاله لإجراءات الهيئة المعتمدة والمعلنة، كما جرى استبدال عضو بسبب محاولته التأثير على إرادة الناخبين.

وفيما يتعلق بالتحقيق في قضيتي معان وإربد، أوضح أن التحقيقات جارية للتأكد من صحة الأوراق التي تم ‏العثور عليها في أحد شوارع معان، والتي كانت مختومة ولكن غير موقعة.

وكشف الرواشدة، عن إصدار تعميم لجميع رؤساء مراكز الاقتراع والفرز بضرورة التعامل بمرونة مع ‏المصورين والصحفيين.