رئيس الوزراء: نأمل بأن يكون مستوى الإقبال على الانتخابات النيابية “مرتفعا”

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ان إقامة الانتخابات النيابية في موعدها يأتي بعد إصرار من قبل جلالة الملك دليل على قوة ومتانة وصلابة الأردن وعلى وضوح مسارها.

وأضاف الخصاونة، في تصريح له عقب إدلاءه بصوته في الانتخابات، “مستوى الإقبال نأمل بأن يكون مرتفعا ويليق بهذه المناسبة الوطنية ويليق بالمواطن الأردني وبالخطى الثابتة التي ندخل بها واثقين إلى المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية مؤسسين على إنجاز كبير في المئوية الأولى من عمر الدولة الأردنية”.

وتابع الخصاونة “المناشدة مرة أخرى ونحن لا زلنا نسبيا في ساعات الظهيرة وساعات الصباح، للمواطن الأردني وللشباب الأردني وللشابات الأردنيات بالإقبال على صناديق الاقتراع، واختيار من يتوخون باعتباره الأفضل من الأحزاب الأردنية المعبرة عن الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المميزة للمجتمع الأردني”.

وأشار إلى أن الانتخابات مسار التحديث السياسي، مضيفا أن الشباب هم العمود الفقري والثروة الحقيقة للوطن، داعيا لتعزيز مشاركتهم في الانتخابات.

وبين أن إجراء الانتخابات في خضم الأحداث الجارية، تأكيد على إجراء الاستحقاقات الدستورية، والسير نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مضيفا “الانتخابات اليوم استحقاق دستوري أصر جلالة الملك على أن يجري في وقته وهذا دلالة على صلابة وقوة ومتانة المملكة الأردنية الهاشمية وعلى وضوح مسارها”.

وأكد الخصاونة، أن هذه المحطة وهي المحطة الأولى من مسار التحديث السياسي المستمر لـ 3 دورات انتخابية قادمة ستزيد الأردن، وستسير جنبا إلى جنب وبالتوازي مع المسار الاقتصادي والمسار الإداري وعملية التحديث الشامل.

وأدلى الخصاونة بصوته في الانتخابات النِّيابيَّة لمجلس النوَّاب العشرين في مدرسة تيسير ظبيان الثَّانويَّة للبنين، في منطقة أم أذينة التَّابعة للدَّائرة الثَّانية في العاصمة عمَّان.