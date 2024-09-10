بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مبيضين: الأخطاء في يوم الانتخاب واردة

منذ ساعتين
مبيضين: الأخطاء في يوم الانتخاب واردة

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين ، إن ما يحدث اليوم هو حدث استثنائي في مسار اليوبيل الفضي والإنجازات الوطنية، في سبيل أن يكون الأردن أفضل وأقوى وقادر على أن يمر من كل التحديات.
وأضاف اليوم الثلاثاء ، أن “الظروف التي تحدث في المنطقة تزيدنا أصرار على أن نذهب نحو الديمقراطية وتمكين الشعب للانقياد إلى حالة ديمقراطية أردنية ناجزة”، مشيراً إلى أنه ليس بجديد على الأردن وعلى قيادته التي التزمت وأصرت على المسير الديمقراطي وتسعى لتطويره.
وأشار إلى أن الأخطاء في يوم الانتخاب واردة لكن في النهاية الأردن دولة قانون ومؤسسات، والخطأ يحاسب عليه المخطئ، والمواطنة هي التي تكشف عن جوهرها اليوم وأن المسعى الحقيقي تقديم أفضل صورة ديموقراطية.
وقال إن الاردن بلد يحترم القوانين الدستورية، “ودائماً أجندتنا الوطنية وأولويتنا الوطنية نصيغها بطبخة أردنية خالصة”، لافتاً إلى أن الأردن قادر على أن يقدم أولوياته وينجزها ليكون قادر على دعم أشقائنا في فلسطين.
وقدم المبيضين رسالة إلى الإعلامين الأردنيين والعرب والأجانب، الذين قدموا لنقل الانتخابات أن يقدموا الصورة الحقيقة للأردن، “وقد يكون هناك بعض الأخطاء لكن المهم أن تنتهي الانتخابات البرلمانية ضمن الرؤية التي كنا نعمل بها”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:54

راصد: 190 ملاحظة ومخالفة وإحالة 3 للمدعي العام

12:28

المستقلة للانتخاب: تدعو الناخبين للاستعلام عن مراكز وصناديق الاقتراع قبل التوجه للتصويت

12:23

رئيس الوزراء: نأمل بأن يكون مستوى الإقبال على الانتخابات النيابية “مرتفعا”

12:19

آيفون 16 برو ماكس يقدم أطول عمر للبطارية في هواتف آيفون

12:05

خليل الحاج توفيق عن الاقتراع:التنظيم على اعلى مستوى

11:45

وفاة الرجل الذي أحرق العداءة الأوغندية تشيبتيغي في المستشفى

11:37

هجمات أوكرانية مكثفة بالمسيّرات على روسيا تطال موسكو

11:33

الحوثيون يعلنون إسقاط تاسع مسيرة أميركية من طراز إم.كيو-9

11:16

المعايطة: الحديث لا يزال مبكرا عن نسبة الاقتراع في الانتخابات

11:10

مفتي المملكة: بيع الأصوات على الناخب والمرشح حرام

11:05

الفايز يشارك بالتصويت في الانتخابات البرلمانية

11:02

6,99 % نسبة الاقتراع حتى الساعة 11 صباحا

وفيات
وفيات الثلاثاء 10-9-2024وفيات الاثنين 9-9-2024وفيات الأحد 8-9-2024وفاة الشريف حسين بن ناصر بن جميل آل عونوفيات الجمعة 6-9-2024