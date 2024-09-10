مبيضين: الأخطاء في يوم الانتخاب واردة

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين ، إن ما يحدث اليوم هو حدث استثنائي في مسار اليوبيل الفضي والإنجازات الوطنية، في سبيل أن يكون الأردن أفضل وأقوى وقادر على أن يمر من كل التحديات.

وأضاف اليوم الثلاثاء ، أن “الظروف التي تحدث في المنطقة تزيدنا أصرار على أن نذهب نحو الديمقراطية وتمكين الشعب للانقياد إلى حالة ديمقراطية أردنية ناجزة”، مشيراً إلى أنه ليس بجديد على الأردن وعلى قيادته التي التزمت وأصرت على المسير الديمقراطي وتسعى لتطويره.

وأشار إلى أن الأخطاء في يوم الانتخاب واردة لكن في النهاية الأردن دولة قانون ومؤسسات، والخطأ يحاسب عليه المخطئ، والمواطنة هي التي تكشف عن جوهرها اليوم وأن المسعى الحقيقي تقديم أفضل صورة ديموقراطية.

وقال إن الاردن بلد يحترم القوانين الدستورية، “ودائماً أجندتنا الوطنية وأولويتنا الوطنية نصيغها بطبخة أردنية خالصة”، لافتاً إلى أن الأردن قادر على أن يقدم أولوياته وينجزها ليكون قادر على دعم أشقائنا في فلسطين.

وقدم المبيضين رسالة إلى الإعلامين الأردنيين والعرب والأجانب، الذين قدموا لنقل الانتخابات أن يقدموا الصورة الحقيقة للأردن، “وقد يكون هناك بعض الأخطاء لكن المهم أن تنتهي الانتخابات البرلمانية ضمن الرؤية التي كنا نعمل بها”.