المعايطة: الحديث لا يزال مبكرا عن نسبة الاقتراع في الانتخابات

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، إن الحديث عن نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية لا يزال “مبكرا”.

وأضاف المعايطة في تصريح له عقب إدلاءه بصوته في الانتخابات، إن الأمور تسير بشكل سلس في مختلف مراكز الاقتراع المنتشرة في المملكة.

وبين أن الملاحظات الواردة لم تؤثر على سير العملية الانتخابية، داعيا الأردنيين للمشاركة في الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين.

وأشار إلى أن مهمَّة الهيئة هي إجراء الانتخابات بعدالة والعملية حتى الآن مستمرة منوها الى أن عملية الاقتراع لا تستغرق سوى بضع دقائق .