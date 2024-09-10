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مفتي المملكة: بيع الأصوات على الناخب والمرشح حرام

منذ ساعتين
مفتي المملكة: بيع الأصوات على الناخب والمرشح حرام

وطنا اليوم:أكد مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أحمد الحسنات واجب المشاركة بصنع القرار من الناحية الدينية من منطلق الآية الكريمة “وأمرهم شورى بينهم”.
وقال، إن من واجب المواطن المشاركة في ايصال المستحقين لمجلس النواب، ومن نظن أنهم يخدمون الوطن والمواطن.
وقال إن بيع الأصوات شراء للذمم وبيع للدين بعرض من الدنيا، ومن يقوم بهذا الفعل يبيع ذمته.
وعلينا أن نقدم شهادة عدل ترضي الله تعالى، مشددا على حرمة بيع الأصوات على الناخب والمرشح، وهو “أكل مال حرام وسحت”.
وذكر الحسنات المستمعين بحرمة الغش، وأكل الحرام، خاصة فيما يتعلق بغش الوطن باختبار الشخص المناسب لخدمة الوطن من خلال التشريع والرقابة.


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