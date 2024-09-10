6,99 % نسبة الاقتراع حتى الساعة 11 صباحا

وطنا اليوم:ارتفعت نسبة الاقتراع في جميع دوائر المملكة الانتخابية عند الساعة الرابعة بعد فتح صناديق الاقتراع إلى 6,99%، ممثلة 367,952 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 8,89 % أي 212,836 ألف مقترع، وبنسبة 5,29 % للإناث أي 142,116 ألف مقترعة.

وأظهرت بيانات المركز الاعلامي في الهيئسة المستقلة للانتخاب تصدر الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة اربد عدد أصوات المقترعين في الانتخابات النيابية 2024، في حين سجلت معان نسبة الاقتراع الأكبر مقارنة بين عدد المقترعين حتى الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء.

في ذات السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، عملية الاقتراع بدأت بالتزام 100% بانسيابية لافتة.

وقال ، إن كان واضحا التزام وانضباط كوادر الهيئة وجاهزيتها لافتتاح مراكز الاقتراع في وقتها، بالإضافة إلى نجاح عملية الربط الالكتروني مع 5843 صندوق اقتراع مع 1649 مركز .

وأضاف أن هذا التنظيم يساعد الهيئة في الإطمئنان على عملية إدارة العملية الانتخابية، داعيا المواطن للمشاركة في الانتخابات والتوجه لصناديق الاقتراع، حتى يعكس مجلس النواب المقبل تمثيل شرائح المجتمع الأردني كافة.

وبين أن الذي يُحرج نسب الاقتراع، هو عدد المغتربين في الخارج، وكسل المشاركة في المناطق ذات الكثافة السكانية مثل عمان بدوائرها الثلاث وإربد.

وأشار إلى أن نسب المشاركة في البداية الجنوبية ومحافظة معان كانتا الأكثر بين محافظات المملكة منذ بداية عملية الاقتراع التي انطلقت منذ ساعات الصباح الباكر.