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جماهير الميثاق تتوجه لصناديق الاقتراع للادلاء بأصواتها

منذ ساعتين
جماهير الميثاق تتوجه لصناديق الاقتراع للادلاء بأصواتها

وطنا اليوم:مع ساعات الصباح الباكر وبعد بدء عملية الاقتراع لانتخاب مجلس النواب العشرين، بادرت جماهير حزب الميثاق الوطني بالتوجه صباح اليوم الثلاثاء إلى صنادق الاقتراع في العاصمة عمان وجميع مناطق المملكة للادلاء بأصواتها لصالح القوائم المحلية وقائمة الميثاق الحزبية العامة التي تحمل الرقم 8.
وينافس الميثاق الوطني المؤيد والمدعوم من الأردنيين بقوة على حصد العدد الاكبر من مقاعد القائمة الحزبية العامة وبفارق كبير عن القوائم الأخرى، إضافة إلى توقعات بأن يحصد عددا كبيرا من المقاعد البرلمانية المخصصة للدوائر المحلية في المملكة.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب اعلنت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء فتح صناديق الاقتراع في جميع مراكز الاقتراع بالمملكة، حيث تستمر العملية الانتخابية إلى الساعة السابعة من مساء ذات اليوم


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