الأمم المتحدة: أكثر من 600 ألف طفل في غزة بلا تعليم

وطنا اليوم:قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الاثنين، إن أكثر من 600 ألف طالب في غزة يُحرمون من التعليم للعام الثاني على التوالي، بسبب استمرار لبغدوان على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الأونروا إلى أن التعليم غير متوفر في مدارسها البالغ عددها 200 مدرسة في قطاع غزة، حيث تُستخدم العديد منها كملاجئ للنازحين الفلسطينيين، في حين تعرضت بعض المدارس للتدمير جراء القصف “الإسرائيلي”.

وأكدت الوكالة أن فرقها ما زالت تقدم أنشطة ترفيهية ودعماً نفسياً واجتماعياً في بعض المدارس، للتخفيف من حدة الأوضاع على الطلاب.

وأضافت أن الأطفال في غزة يعانون من أسوأ آثار الأزمة الإنسانية، بما في ذلك مخاطر تفشي الأمراض، موضحة استمرار الجهود لتحصين الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال اختُتمت، الأحد، في جنوب غزة، حيث تم الوصول إلى أكثر من 256 ألف طفل دون سن العاشرة في خان يونس ورفح على مدى أربعة أيام.

وذكر المكتب أن الجولة الأولى من الحملة حققت نسبة نجاح بلغت حوالي 70%، إذ تم تطعيم أكثر من 446 ألف طفل من أصل 640 ألف طفل مستهدفين.

ومن المتوقع أن تبدأ الجولة الثانية من التطعيم في غضون أربعة أسابيع