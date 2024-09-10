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شكاوى من مشاكل في إصدار هويات بدل فاقد بأحوال معان

منذ دقيقة واحدة
شكاوى من مشاكل في إصدار هويات بدل فاقد بأحوال معان

وطنا اليوم:شكا مواطنون في محافظة معان من مشاكل تواجههم في اصدار بطاقات هويات بدل فاقد في دائرة احوال وجوازات معان خلال يوم الانتخابات بهدف الاقتراع.
وأوضح مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز، أن الموظفين موجودين في دائرة الأحوال في معان، لكن جزء كبير منهم مشاركين في لجان الاقتراع، ولذا فإن المكاتب تعمل بالحد الأدنى من الموظفين، إلا انه لا يوجد أي أعطال حتى اللحظة.


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