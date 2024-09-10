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مستقلة الانتخاب: تحويل 8 أشخاص من كوادر الهيئة للادعاء العام

منذ ساعة واحدة
مستقلة الانتخاب: تحويل 8 أشخاص من كوادر الهيئة للادعاء العام

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب تحول 8 أشخاص من كوادر الهيئة للإدعاء العام في دائرة “إربد الأولى” فجر اليوم الثلاثاء بتهمة الاهمال، حيث تم توجيهم تُهم رسمية لهم.
وكشف الناطق باسم الهيئة المستقلة للإنتخاب محمد خير الرواشدة، عن العثور على أوراق انتخاب مختومة ملقاة بالشارع في محافظة معان؛ مما استدعى فتح تحقيق في الحادثة.
وقال الرواشدة خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية هي من أبلغت الهيئة المستقلة للانتخاب بالعثور على هذه الأوراق.
وأضاف، أنها محاولة عبث بأوراق الاقتراع، موضحا أن عمليات التحقيق بدأت على نطاق واسع وهو عمل قانوني تحقيقي، وما زالت الهيئة بانتظار المعلومات كافة للحصول على الشرح التفصيلي لما جرى.
واوضح أن الأوراق كانت مختومة لكنها غير موقعة.


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