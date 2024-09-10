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أهالي الزرقاء يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم

منذ ساعة واحدة
أهالي الزرقاء يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم

وطنا اليوم:يتجه الناخبون في محافظة الزرقاء، في هذه اللحظات، لانتخاب 10 مرشحين لتمثيلهم في مجلس النواب، إضافة لاختيار القوائم الحزبية التي ستفرز 41 نائبًا.
ويتنافس في الزرقاء 99 مرشحًا ضمن 11 قائمة محلية من أجل الوصول لـ 10 مقاعد في مجلس النواب من ضمنها 3 مقاعد كوتا: مقعد مسيحي، وآخر شيشاني/ شركسي، وثالث للمرأة.
وحسب أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب، يبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب في الزرقاء (730,556) ناخباً وناخبة، منهم (374,633) إناث، و(355923) ذكور، وموزعين على ثلاثة ألوية وثلاثة أقضية، هي لواء القصبة، لواء الرصيفة، ولواء الهاشمية، وقضاء الظليل، قضاء بيرين، وقضاء الأزرق.
ويتوزع الناخبون في المحافظة على 116 مركزا جاهزة، فيما خصص 10 مراكز لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة إضافة إلى تعيين باحث قانوني في كل دائرة انتخابية لاستقبال الشكاوى ومتابعة الممارسات غير القانونية، وتحويلها إلى القضاء النظامي إذا لزم الأمر.
وتوقع ناخبون ، أن تتشابه أو تزيد نسبة المشاركة مع سابقتها قبل 4 أعوام، إذ ستتراوح بين 25% إلى 30% على مستوى المحافظة.
وترتفع نسبة التصويت في الأطراف عن المركز أو القصبة، ما يعني أن العتبة الانتخابية للقوائم الفائزة ستكون بنحو 12 ألف صوت، وحسب الأرقام المتوقعة فإن من 6 الى 7 قوائم من أصل 11، تتقاسم المقاعد العشرة للمحافظة، بما فيها المخصصة للكوتا.


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