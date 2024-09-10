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د.طوقان : تعليق رحلات طيران اير كندا يلحق الضرر ب١١٠ الف مسافر يوميا 

منذ ساعة واحدة
د.طوقان : تعليق رحلات طيران اير كندا يلحق الضرر ب١١٠ الف مسافر يوميا 

وطنا اليوم_

صرح د.عبد الفتاح طوقان خبير النقل الدولي والمقيم في كندا ان هناك اضراب لدي قائدي الطيران مما يلحق الضرر بالنقل الجوي و يحقق خسائر تتجاوز ٢٠ مليون دولار يومي بين الشركات و مقدمي خدمات الطيران و شركات الشحن والإطعام . وقد اكد في حديثه نقلا عن شركة الطيران الكندية المعروفة تجاريا باسم ” اير كندا ” والتي هي أكبر شركة طيران في البلاد، اليوم الاثنين، إنها تضع اللمسات الأخيرة على خطط لتعليق معظم عملياتها، على الأرجح أن تبدأ يوم الأحد، حيث اقتربت المحادثات مع نقابة الطيارين من طريق مسدود بشأن مطالب الأجور “غير المرنة”.

 

تستعد شركة الطيران وشركتها الفرعية منخفضة التكلفة Air Canada Rouge لتعليق الرحلات الجوية تدريجيًا على مدار ثلاثة أيام، ومن المحتمل أن تبدأ في 15 سبتمبر. وتشغل شركات الطيران ما يقرب من 670 رحلة يوميًا.

 

ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، فمن المرجح أن يصدر الناقل أو النقابة إشعارًا بالإضراب لمدة 72 ساعة أو إشعارًا بالإغلاق يؤدي إلى خطة إنهاء العمل لمدة ثلاثة أيام. وقد يؤثر الإغلاق على 110.000 مسافر يوميًا .


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