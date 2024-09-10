نفاع اول الامناء العامين الذين ادلوا بصوتهم 

وطنا اليوم _

أدلى الأمين العام لحزب عزم المهندس زيد نفاع بصوته في الانتخابات النيابية منذ اللحظات الأولى لبدء عملية الاقتراع كأول أمين للأحزاب السياسية.

وناشد نفاع الأردنيين جميعا بالمشاركة بالعرس الديمقراطي الوطني تجسيدا لروح المواطنة الصالحة وقيم الولاء والانتماء للوطن وتجذيرا لمسيرة الإصلاح السياسي.

ودعا نفاع كافه الداعمين والمؤازرين لحزب عزم الادلاء باصواتهم واختيار ممثليهم تحت قبه البرلمان انفاذا للاستحقاق الدستوري لبناء نهضة الأردن الحديث وبناء المستقبل الأفضل للوطن والاجيال القادمة وتحقيقا للمسيرة الاصلاحية الوطنية التي رسم خطوطها العريضة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين