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عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي لخيام في خان يونس

منذ ساعة واحدة
عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي لخيام في خان يونس

وطنا اليوم_نفذت مقاتلات إسرائيلية هجوما على خيام في المنطقة الإنسانية في المواصي بخان يونس، قال الجيش الإسرائيلي إنها تضم مركز قيادة متنكر لحماس.

 

وقال الدفاع المدني في غزة إن الغارات الإسرائيلية استهدفت تجمعا يشمل 20 خيمة على الأقل في منطقة مأهولة بالسكان.

وأوضح أن 40 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى سقطوا في القصف الإسرائيلي على مواصي خان يونس.

وذكر الدفاع المدني أن طائرات إسرائيلية أغارت بشكل مفاجئ على خيام النازحين بجوار مسجد عثمان بن عفان خلف المستشفى البريطاني جنوب غرب مدينة خان يونس

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأنباء الأولية تتحدث عن القضاء على 15 عنصرا من حماس واحتمالية وجود مسؤولين كبار ضمنهم.


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