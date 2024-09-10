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حماس تنفي مزاعم الاحتلال بشأن مجزرة المواصي

منذ 3 ساعات
حماس تنفي مزاعم الاحتلال بشأن مجزرة المواصي

وطنا اليوم_قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صادر فجر اليوم الثلاثاء بشأن مجزرة المواصي، إن جيش الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة مروعة جديدة في مواصي خان يونس باستهدافه خيام النازحين بالصواريخ.

 

وأضافت حماس أن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بخان يونس أدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء المدنيين أغلبهم نساء وأطفال.

 

وتابعت: “ادعاءات جيش الاحتلال الفاشي وجود عناصر من المقاومة في مكان الاستهداف هو كذب مفضوح”.

 

وأردفت الحركة أن هذا الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ تأكيد على مُضي حكومة الاحتلال النازية في حرب الإبادة.

 

واستكملت: “المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات مطالبون بمغادرة مربع الصمت والاضطلاع بمسؤوليتهم في وقف هذه المحرقة”.


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