ثلاثُ طرق للاستعلام عن مراكز الاقتراع

وطنا اليوم _قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، الإثنين، إنّ هناك 3 طرق للاستعلام عن مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، موضحًا أنّ الأشخاص يمكنهم الاستعلام عن مكان مراكز اقتراعهم عن طريق رسالة قصيرة بالرقم الوطني على الرقم 94455.

وأضاف، في حديثٍ مع “المملكة” أنّه يمكن الاستعلام أيضًا عن أماكن مراكز الاقتراع عن طريق موقع الهيئة المستقلة للانتخاب، بإدخال الرقم الوطني الذي يتيح كل المعلومات المطلوبة، أما الطريقة الثالثة فالاستفسار عبر الخط الساخن على الرقم 117100، الذي يعمل على مدار الساعة، إذ يمكن الاتصال وإبلاغه عن الرقم الوطني لتصل جميع التفاصيل.