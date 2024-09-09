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برئاسة المراقب العام للإخوان .. وفد شعبي أردني يهنئ باستشهاد الجازي: دماؤه أحيت الأمة وأكدت موقف الأردنيين

منذ 5 ساعات
برئاسة المراقب العام للإخوان .. وفد شعبي أردني يهنئ باستشهاد الجازي: دماؤه أحيت الأمة وأكدت موقف الأردنيين

وطنا اليوم_

قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس مراد العضايلة إن دماء الشهيد البطل ماهر الجازي أحيت قلوب العرب والمسلمين جميعاً وبثت الأمل في نفوسهم من جديد.

 

جاء ذلك خلال كلمة العضايلة في عرس الشهيد بمحافظة معان حيث ترأس وفدا شعبياً كبيراً ضم عدداً من الشخصيات الوطنية والإسلامية وقيادات من الحركة الإسلامية، والمئات من الأردنيين من كافة محافظات المملكة، وشارك به بالإضافة للمراقب العام للإخوان، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا، والمراقب العام الأسبق للجماعة الدكتور همام سعيد، والأمين العام الأسبق لحزب جبهة العمل الإسلامي الأستاذ حمزة منصور، بالإضافة للشيخ طراد الفايز، والأستاذ ظاهر عمرو، والأستاذ علي البريزات، وماجد الشراري.

 

وأكد المراقب العام أن الشهيد *الجازي رفع رؤوس الأردنيين وأعاد التأكيد على موقفهم الداعم للمقاومة* وللشعب الفلسطيني.

 

وبين أن هذه *العملية هي الرد الطبيعي المتوقع من أبناء هذه الأمة الذين يرون المذابح بحق إخوانهم* منذ ١١ شهرا.

 

ووجه العضايلة التحية للشهيد وعائلته وقبيلة الجازي وعشائر الحويطات التي لطالما وقفت في وجه المشروع الصهيوني.


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