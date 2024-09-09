بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

وزير الصحة السوداني يحذر: إصابات الكوليرا والمالاريا تتزايد

منذ 7 ثواني
وزير الصحة السوداني يحذر: إصابات الكوليرا والمالاريا تتزايد

وطنا اليوم:مع تعالي التحذيرات الأممية من تدهور الأوضاع الصحية في السودان، الذي يعيش نزاعا داميا منذ أبريل الماضي، دق وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، ناقوس الخطر.
فقد أعلن في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، أن الإصابات بالكوليرا وصلت إلى 5692 مسجلة في 7 ولايات.
كما شدد على أن “مرض الكوليرا بات يمثل قلقاً، لاسيما أن الوفيات بسببه بلغت 185”.
كذلك نبه إلى تزايد حالات الإصابة بمرض الملاريا”.
إلا أنه أعلن في الوقت عينه أنه الوزارة تسلمت اليوم 71 طنا من الأدوية مقدمة من منظمة الصحة العالمية.

دارفور والنيل الأبيض
لكنه أشار إلى صعوبة إيصال الأدوية إلى بعض المناطق في دارفور والنيل الأبيض وغيرهما بسبب الدعم السريع. وأضاف أن الوزارة قررت نقل بعض الأدوية عبر الجو إلى النيل الأبيض والفاشر والنيل الأزرق.
أما في ما يتعلق بالمستشفيات، فأوضح أن 65% منها تعمل لكن بعضها بشكل جزئي.
كما أشار إلى أن 27 مستشفى تعمل في العاصمة الخرطوم، وهو أكبر عدد يعمل من المستشفيات في كامل السودان.
تأتي تلك التصريحات مع انتشار حالات الكوليرا والمالاريا أيضا في العديد من المناطق السودانية، فيما فاقمت السيول الوضع سوءاً.
كما حالت الاشتباكات المسلحة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو دون وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى كافة المناطق.
فيما نزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
كما تسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية، وحصدت نحو 20 ألف قتيل، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:23

القوة الأمنية تستكمل استلام واجب الانتخابات النيابية

20:19

الأحوال المدنية: 7 آلاف طلب إصدار بطاقة شخصية اليوم

20:12

الاحتلال يزعم إحباط تهريب مسدسات من الأردن

19:58

حمدان يتحدث عن مصير الضيف واختيار السنوار وجبهة الضفة

19:44

جيش الاحتلال: الخطط العملياتية للهجوم على لبنان جاهزة

19:30

القبض على مطلقي عيارات خلال تجمعات انتخابية وحجز مركبات أعاقت المرور

19:28

رفع الحد الأدنى لدراسة تخصصي الطب وطب الأسنان إلى (90%)

19:26

أمية كشف التذاكي والفهلوة

19:23

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يوزع مساعدات غذائية لأهالي القطاع

19:20

الملك يتابع مجريات التمرين “مطر غزير 3”

16:51

بيع رقم لوحة مركبة في الأردن بمئات الآلاف

16:47

إعادة فتح جسر الملك حسين غدا أمام حركة السفر وإغلاقه أمام حركة الشحن

وفيات
وفيات الاثنين 9-9-2024وفيات الأحد 8-9-2024وفاة الشريف حسين بن ناصر بن جميل آل عونوفيات الجمعة 6-9-2024والدة العين جمال الصرايرة في ذمة الله