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القوة الأمنية تستكمل استلام واجب الانتخابات النيابية

منذ 9 ثواني
القوة الأمنية تستكمل استلام واجب الانتخابات النيابية

وطنا اليوم:استكملت القوة الأمنية المعنية بتأمين مراكز الاقتراع للانتخابات النيابية المزمع عقدها الثلاثاء، وفقا لمديرية الأمن العام.
وقال الأمن العام، الاثنين، إنّه تم توزيع القوة الامنية في نقاط الواجب، بالإضافة إلى أعلى درجات الجاهزية في الدفاع المدني، والدرك، والدوريات الشرطية الأمنية والمرورية العاملة باللباسين المدني والعسكري.
ولفت النظر إلى أن القوة الأمنية ستعمل على تعزيز الأمن وإنفاذ القانون بعدالة، لا سيّما ما يتعلق بتوفير مظلة آمنة للانتخابات.
وتابع أن القوة الأمنية ستعمل على منع أيّ مظاهر خاطئة وممارسات خاطئة تهدد أمن وسلامة المواطنين مثل إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة.


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