الأحوال المدنية: 7 آلاف طلب إصدار بطاقة شخصية اليوم

وطنا اليوم:قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز، إن أكثر من 7 آلاف طلب قدمت لإصدار بطاقة شخصية حتى الساعة السادسة من الاثنين.

وأضاف الفايز ، أن أعداد المراجعين الذين حصلوا على بطاقات شخصية الأحد، بلغ 7295.

وتحدث عن عودة العمل في مكتب ناعور لوضعه الطبيعي بعد إصلاح عطل أصاب آلة طباعة أدى لتأخير معاملات.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية قد قرر اعتبار يوم الثلاثاء (يوم الاقتراع) دواما رسميا للمكاتب الرئيسية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المركز الرئيسي والمحافظات.

كما قرر الفراية تمديد دوام يومي الأحد والاثنين 8 و9 أيلول لكافة مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات المعنية بإصدار البطاقة الذكية في مركز الدائرة الرئيس والمحافظات حتى السادسة مساءً.

وبين الفراية أن إعلان الدوام وتمديده حصراً لغايات استقبال طلبات إصدار وتجديد البطاقة الذكية هو لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني للانتخاب.