بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يزعم إحباط تهريب مسدسات من الأردن

منذ 18 ثانية
الاحتلال يزعم إحباط تهريب مسدسات من الأردن

وطنا اليوم:زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إحباطها محاولة تهريب 74 مسدسًا من أراضي الأردن أمس الأحد.
وبحسب بيان لشرطة الاحتلال نشرتها في قنواعتها الرسمية، فإنه جاء في إطار مكافحة ظاهرة الاتجار وتهريب الأسلحة غير القانونية، فقد عمل لواء الجنوب بقيادة قائد اللواء، أمير كوهين، على إحباط إدخال الأسلحة من الحدود الأردنية.
وأوضحت أنّه خلال تفتيش قام به موظفو الجمارك عند معبر “رابين”، تم العثور على 74 مسدسًا من نوع “غلوك” و61 مشطًا مخبأة داخل سيارة كانت تحاول دخول البلاد من الأردن، مشيرة إلى القبض على سائق السيارة وراكب آخر، من سكان مناطق”بير هدّاج” وضواحي “يروحام”، في النقب.
وتابعت أنه بعد انتهاء التحقيق وجمع الأدلة ضدهما، سيتم عرضهما على محكمة الصلح في بئر السبع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:58

حمدان يتحدث عن مصير الضيف واختيار السنوار وجبهة الضفة

19:44

جيش الاحتلال: الخطط العملياتية للهجوم على لبنان جاهزة

19:30

القبض على مطلقي عيارات خلال تجمعات انتخابية وحجز مركبات أعاقت المرور

19:28

رفع الحد الأدنى لدراسة تخصصي الطب وطب الأسنان إلى (90%)

19:26

أمية كشف التذاكي والفهلوة

19:23

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يوزع مساعدات غذائية لأهالي القطاع

19:20

الملك يتابع مجريات التمرين “مطر غزير 3”

16:51

بيع رقم لوحة مركبة في الأردن بمئات الآلاف

16:47

إعادة فتح جسر الملك حسين غدا أمام حركة السفر وإغلاقه أمام حركة الشحن

16:14

الشيخة موزا: المجرمون ليسوا فقط من ارتكب الجرائم في غزة بل كل من يدعم الاحتلال

15:41

المعايطة يطّلع على الخطط الأمنية والإنسانية لتأمين الانتخابات النيابية

15:26

نابلس تشيّع المتضامنة الأميركية التركية عائشة نور

وفيات
وفيات الاثنين 9-9-2024وفيات الأحد 8-9-2024وفاة الشريف حسين بن ناصر بن جميل آل عونوفيات الجمعة 6-9-2024والدة العين جمال الصرايرة في ذمة الله