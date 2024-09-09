الاحتلال يزعم إحباط تهريب مسدسات من الأردن

وطنا اليوم:زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إحباطها محاولة تهريب 74 مسدسًا من أراضي الأردن أمس الأحد.

وبحسب بيان لشرطة الاحتلال نشرتها في قنواعتها الرسمية، فإنه جاء في إطار مكافحة ظاهرة الاتجار وتهريب الأسلحة غير القانونية، فقد عمل لواء الجنوب بقيادة قائد اللواء، أمير كوهين، على إحباط إدخال الأسلحة من الحدود الأردنية.

وأوضحت أنّه خلال تفتيش قام به موظفو الجمارك عند معبر “رابين”، تم العثور على 74 مسدسًا من نوع “غلوك” و61 مشطًا مخبأة داخل سيارة كانت تحاول دخول البلاد من الأردن، مشيرة إلى القبض على سائق السيارة وراكب آخر، من سكان مناطق”بير هدّاج” وضواحي “يروحام”، في النقب.

وتابعت أنه بعد انتهاء التحقيق وجمع الأدلة ضدهما، سيتم عرضهما على محكمة الصلح في بئر السبع.