جيش الاحتلال: الخطط العملياتية للهجوم على لبنان جاهزة

وطنا اليوم:تحدث الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين عن خطط جاهزة لمهاجمة لبنان، في حين شن حزب الله اللبناني سلسلة عمليات جديدة شملت استهداف مبنى في مدينة نهاريا الساحلية بمسيّرة.

فقد قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي اليوم إن الجيش يعمل بقوة في الشمال وفي حالة تأهب عالية مع خطط عملياتية جاهزة، بحسب تعبيره.

وأضاف هليفي أن الجيش مستعد لأي مهمة قد يطلب منه تنفيذها.

ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي استهداف حزب الله مبنى سكنيا في مدينة نهاريا بساحل الجليل الغربي بطائرة مسيرة بأنه حادث خطير.

في غضون ذلك، التقى هليفي قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، وقال الجيش الإسرائيلي إنهما أجريا تقييما للأوضاع في ضوء الحرب على غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي -في بيان- أن هاليفي وكوريلا بحثا ما وصفها بالتهديدات القادمة من لبنان وإيران، مشيرا إلى أن رئيس الأركان أطلع قائد القيادة الوسطى الأميركية على الخطط العملياتية للجيش الإسرائيلي بشأن لبنان.

وفي الأيام الماضية، تصاعدت وتيرة التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية في لبنان لوقف هجمات حزب الله وإعادة سكان المستوطنات الإسرائيلية في الجليل.

وكانت صحيفة معاريف نقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش يواصل تحديث خطط الهجوم المحتمل في لبنان، وأضاف المصدر أنه فور إعطاء القيادة السياسية الضوء الأخضر لن يحتاج الجيش إلا إلى دقائق لتنفيذ عملية في لبنان، حسب تعبيره.

وأوردت الصحيفة أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش وجميع قوات الأمن بالاستعداد “لتغيير الوضع في الشمال”، بينما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني كبير قوله إن الحملة العسكرية في لبنان تقترب.

مسيرات وصواريخ

في التطورات الميدانية، استهدف حزب الله اليوم عدة مواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل وتلال كفر شوبا المحتلة بالمسيرات والصواريخ والمدفعية.

وقال الحزب إنه هاجم بالمسيرات مقري قيادة لواء غولاني ووحدة إيغوز في ثكنة شراغا شمال عكا.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إن 4 مسيرات تسللت من لبنان نحو الجليل الغربي وإنه اعترض ثلاثا منها بينما انفجرت الرابعة في مبنى في نهاريا.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن تقديرات جهات أمنية قولها ان المسيرة كانت تستهدف قواعد عسكرية جنوب المدينة.

كما استهدف حزب الله مقر قيادة اللواء الغربي جنوبي ثكنة يعرا، ومواقع حبوشيت وجل العلام والرمثا والمرج ومعيان باروخ ورويسات العلم ومستوطنة المطلة.

كذلك أعلن الحزب تصديه بصاروخ أرض جو لمقاتلة إسرائيلية في الأجواء اللبنانية مما أجبرها على الانسحاب.

من جهتها، أعلنت قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان أنها قصفت مرتين بالصواريخ موقع بيت هيلل في كريات شمونة.

في المقابل، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على بلدات كفركلا ووطلوسة حانين والطيبة مما أدى الى إصابة 4 أشخاص بجروح.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش قوله إن نحو 15 صاروخا أُطلقت من لبنان على الجليل.