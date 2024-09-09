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القبض على مطلقي عيارات خلال تجمعات انتخابية وحجز مركبات أعاقت المرور

منذ ساعة واحدة
القبض على مطلقي عيارات خلال تجمعات انتخابية وحجز مركبات أعاقت المرور

وطنا اليوم:أكدت مديرية الأمن العام في بيان لها اليوم أنها تعمل وعلى مدار الساعة لإنفاذ القانون بحزم وعدالة ودون تمييز، في التعامل مع الممارسات الخاطئة، التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.
وأوضحت أنها ألقت القبض على عدد من الأشخاص والذين تم رصدهم أو وردت معلومات حول قيامهم بإطلاق العيارات النارية خلال تجمعات انتخابية في مناطق مختلفة، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية الرادعة، مؤكدة على أن كل من يطلق العيارات النارية سيتم القاء القبض عليه.
كما أشارت إلى أنه تم حجز مركبات أعاقت المرور وهددت السلامة على الطرق، إضافة إلى مخالفة مركبات وحجزها بعد أن ارتكب سائقوها مخالفات تلاعب بلوحات الأرقام أو إخفائها.
وأصافت، أن العمل جارٍ لمتابعة أي تجاوز للقانون أو مخالفة مرورية تهدد السلامة العامة، من خلال الرقابة والتحقيق في جميع المعلومات والبلاغات الواردة، وحتى التأكد من إنفاذ القانون بحق مرتكبي هذه الممارسات.


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