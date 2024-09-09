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المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يوزع مساعدات غذائية لأهالي القطاع

منذ ساعة واحدة
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يوزع مساعدات غذائية لأهالي القطاع

وطنا اليوم:وزّعت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 اليوم الإثنين، مساعدات غذائية سيرتها القوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية للأهل في خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية وضمن الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية نصرةً للأهل في قطاع غزة ودعماً لصمودهم.
وقال قائد قوة المستشفى: “استكمالاً لدور المستشفى الإنساني والإغاثي، والذي يجسد مبادئ وقيم القوات المسلحة الأردنية، قمنا اليوم بتجهيز (1000) طردٍ خيريٍ تضمنت مواد غذائية وإغاثية، ليتم توزيعها للأهل في جنوب قطاع غزة، لمساندتهم والتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
من جانبهم عبر أهالي القطاع عن شكرهم وتقديرهم للمواقف الأردنية المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني وللدور الأردني المستمر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الداعم للقضية الفلسطينية داعين الله أن يحفظ الأردن قيادةً وشعباً وجيشاً.
يشار إلى أن المستشفى الميداني في جنوب قطاع غزة قدم خدماته الطبية والعلاجية لنحو ١٧٨ الف مراجع منذ بدء مهامه في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٣ .


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