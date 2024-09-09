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بيع رقم لوحة مركبة في الأردن بمئات الآلاف

منذ 4 ساعات
بيع رقم لوحة مركبة في الأردن بمئات الآلاف

وطنا اليوم:فتحت إدارة ترخيص السواقين والمركبات المزاد العلني على مجموعة من الأرقام المميزة أمس الأحد، وأغلق اليوم الاثنين على الرقم 37-1 بمبلغ 650 ألفًا، ومع الضريبة بلغ 754 ألفا.
وكانت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أعلنت بالتنسيق مع وزارة المالية واستنادا لأحكام نظام لوحات المركبات وتعديلاته رقم (52) لسنة 2006 عن طرح رقم لوحة الأكثر تميزا والمبين أدناه للبيع بالمزاد العلني الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة ترخيص السواقين والمركبات www.dvld.gov.jo
وبإمكان الراغبين بالمشاركة بالمزاد العلني الالكتروني إنشاء حساب من خلال eservices.dvld.gov.jo والتقدم بطلب مزاودة اعتبارا من هذا اليوم ولحين انتهاء المزاد
والاطلاع على الشروط والأحكام ودفع التأمينات المطلوبةوالمحددة لكل رقم وهي مستردة.
ويبدأ المزاد العلني الالكتروني على الرقم عند الساعة ( 12:00) ظهرا وينتهي عند الساعة (12:00) ظهرا من اليوم التالي وحسب التاريخ المبين أدناه.
ويتحمل من يرسو عليه المزاد نسبة من مصاريف نشر الإعلان:
يجب على من يرسو عليه المزاد دفع قيمة المزاد خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة المزاد عليه وغير ذلك يعتبر مستنكفا ويكون ملزما بدفع ما قيمته 10% من قيمة المزاودة الأخيرة.
يمكن الاشتراك بالمزاد من أي مكان لكل من يحمل رقم وطني اردني او من يحمل رقم شخصي من الجنسيات الأخرى


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