حماس: لن يرى أسرى الاحتلال النور إذا لم يُلزم نتنياهو بالاتفاق

وطنا اليوم:أكدت المقاومة الإسلامية (حماس) تصر على أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته هما العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الاتفاقات القائمة، مؤكدة أن المحتجزين “الإسرائيليين” لن يروا النور ما لم يتم إلزام نتنياهو بتلك الاتفاقات.

وأوضحت الحركة أن مطالبها بوقف العدوان بشكل دائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة واضحة وغير قابلة للتفاوض، محذرة من محاولات نتنياهو فرض شروط جديدة وإعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر.

وأكدت حماس أن ما يُروج له الاحتلال ومصادر أمريكية حول مطالب جديدة من الحركة ما هو إلا أكاذيب وذرائع للهروب من مسؤولية تعطيل المفاوضات الجارية.