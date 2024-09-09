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حماس: لن يرى أسرى الاحتلال النور إذا لم يُلزم نتنياهو بالاتفاق

منذ 5 ساعات
A man walks past a giant billboard featuring portraits of Israeli hostages held in Gaza since the October 7 attack by Hamas militants, in Jerusalem as a truce between Israel and Hamas entered its second day on November 25, 2023. Hamas is expected to release another 14 Israeli hostages in exchange for 42 Palestinian prisoners on November 25, as part of a four-day truce in their seven-week war. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)

وطنا اليوم:أكدت المقاومة الإسلامية (حماس) تصر على أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته هما العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الاتفاقات القائمة، مؤكدة أن المحتجزين “الإسرائيليين” لن يروا النور ما لم يتم إلزام نتنياهو بتلك الاتفاقات.
وأوضحت الحركة أن مطالبها بوقف العدوان بشكل دائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة واضحة وغير قابلة للتفاوض، محذرة من محاولات نتنياهو فرض شروط جديدة وإعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر.
وأكدت حماس أن ما يُروج له الاحتلال ومصادر أمريكية حول مطالب جديدة من الحركة ما هو إلا أكاذيب وذرائع للهروب من مسؤولية تعطيل المفاوضات الجارية.


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