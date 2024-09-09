مدرب النشامى: اخترنا البديل المناسب للتعمري.. وعالجنا أخطاء مباراة الكويت

وطنا اليوم:اعتبر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي جمال سلامي، أن غياب النجم الأردني موسى التعمري عن مباراة فلسطين في تصفيات كأس العالم، سيكون مؤثرا جدا، مؤكدا اختيار البديل المناسب للتعمري الذي سيشارك في المباراة المقبلة.

سلامي، قال خلال مؤتمر صحفي في ماليزيا، قبيل مباراة النشامى ومنتخب فلسطين الثلاثاء، إن المنتخب الوطني يبحث عن الفوز في مباراة الغد، وحصد النقاط الثلاثة، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب، عالج بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى أمام المنتخب الكويتي وانتهت بالتعادل الإيجابي.

ولفت إلى جاهزية اللاعبين للقاء المنتخب الفلسطيني وبمعنويات عالية، مضيفا أن لاعبي المنتخب “نجوم ويجب دعمهم”.

ويلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الفلسطيني عند الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء، بتوقيت عمان، في المباراة التي تجري في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في الجولة الثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

واختار منتخب فلسطين الملعب الماليزي ليكون ملعبه البيتي في مباراة الغد.

وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب المنتخب الوطني منتخبات كوريا الجنوبية والعراق والكويت وسلطنة عمان وفلسطين.

وتعادل المنتخب الوطني في الجولة الأولى من الدور الحاسم مع منتخب الكويت 1-1، فيما تعادل منتخب فلسطين مع كوريا الجنوبية بدون أهداف.