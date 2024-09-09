بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

مدرب النشامى: اخترنا البديل المناسب للتعمري.. وعالجنا أخطاء مباراة الكويت

منذ 53 ثانية
مدرب النشامى: اخترنا البديل المناسب للتعمري.. وعالجنا أخطاء مباراة الكويت

وطنا اليوم:اعتبر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي جمال سلامي، أن غياب النجم الأردني موسى التعمري عن مباراة فلسطين في تصفيات كأس العالم، سيكون مؤثرا جدا، مؤكدا اختيار البديل المناسب للتعمري الذي سيشارك في المباراة المقبلة.
سلامي، قال خلال مؤتمر صحفي في ماليزيا، قبيل مباراة النشامى ومنتخب فلسطين الثلاثاء، إن المنتخب الوطني يبحث عن الفوز في مباراة الغد، وحصد النقاط الثلاثة، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب، عالج بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى أمام المنتخب الكويتي وانتهت بالتعادل الإيجابي.
ولفت إلى جاهزية اللاعبين للقاء المنتخب الفلسطيني وبمعنويات عالية، مضيفا أن لاعبي المنتخب “نجوم ويجب دعمهم”.
ويلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الفلسطيني عند الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء، بتوقيت عمان، في المباراة التي تجري في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في الجولة الثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
واختار منتخب فلسطين الملعب الماليزي ليكون ملعبه البيتي في مباراة الغد.
وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب المنتخب الوطني منتخبات كوريا الجنوبية والعراق والكويت وسلطنة عمان وفلسطين.
وتعادل المنتخب الوطني في الجولة الأولى من الدور الحاسم مع منتخب الكويت 1-1، فيما تعادل منتخب فلسطين مع كوريا الجنوبية بدون أهداف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:59

المعايطة: نشر نتائج الانتخابات الأولية سيكون إلكترونيا

13:54

عائلة الجازي تنفي الوصية المتداولة

13:46

عمان الأهلية تشارك بالمؤتمر الدولي السابع لجمعية أطباء الأمراض النفسية الأردنية

13:45

صوت الشباب عامل حاسم في الانتخابات النيابية

13:44

سموتريتش: مهمة حياتي إحباط إقامة دولة فلسطينية

13:35

الأردن يعزي المغرب بضحايا الفيضانات

13:02

الإسلام والكثير من المسلمين” بقلم المهندس باسل قس نصر الله 

13:01

إطلاق المرحلة الرابعة “أدوار تنتظرنا” لشباب كلنا الأردن

12:58

الطراونة يدعو المواطنين إلى مشاركة شعبية واسعة في الانتخابات

12:31

الحويطات : ليس للشهيد الجازي اية ارتباطات سياسية او حزبية

12:20

زهدي جانبيك يكتب: قالت العرب.. لكلّ امرئٍ من اسمه نصيب

12:11

مدرب منتخب فلسطين: مطالبون بالفوز على النشامى

وفيات
وفيات الاثنين 9-9-2024وفيات الأحد 8-9-2024وفاة الشريف حسين بن ناصر بن جميل آل عونوفيات الجمعة 6-9-2024والدة العين جمال الصرايرة في ذمة الله