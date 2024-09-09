عمان الأهلية تشارك بالمؤتمر الدولي السابع لجمعية أطباء الأمراض النفسية الأردنية

وطنا اليوم:أقيم برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظمة ” السفير الفخري العالمي لمرض الزهايمر” حفل افتتاح المؤتمر الدولي السابع لجمعية أطباء الأمراض النفسية الأردنية ، حيث أناب عن سموها سعادة العين الفريق الطبيب المتقاعد يوسف باشا القسوس.

وقد تم إطلاق فعاليات المؤتمر بحضور نخبة من الأطباء والمختصين في مجال الصحة النفسية في فندق لاندمارك عمان.

وشارك من جامعة عمان الأهلية في المؤتمرعميدة كلية التمريض الأستاذ الدكتورة إيمان النزلي، والدكتورة منى النسور مديرة مركز صحة المرأة في الجامعة والمديرة التنفيذية لجمعية العون لرعاية مرضى الزهايمر، والدكتورة فداء أبو الخير من كلية الآداب والعلوم قسم علم النفس الإكلينيكي.

وفي كلمة مسجلة، قالت سمو الأميرة منى الحسين: “في شهر الزهايمر العالمي لهذا العام تتخذ المجتمعات والمنظمات والحكومات خطوات جادة لتعزيز فهم وإدراك الخَرَف”.

ويشارهنا إلى المشاركة المجتمعية الفاعلة لكلية التمريض ومركز صحة المرأة في الجامعة وبالتعاون مع جمعية العون لرعاية مرضى الزهايمر ، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أحدث المستجدات العلمية والمشاركة في زيادة الوعي بالصحة النفسية في المجتمع من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة والقيام بزيارات توعوية ميدانية مختلفة في كافة مناطق المملكة.