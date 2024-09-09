بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

سموتريتش: مهمة حياتي إحباط إقامة دولة فلسطينية

منذ 15 ثانية
سموتريتش: مهمة حياتي إحباط إقامة دولة فلسطينية

وطنا اليوم:أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن مهمة حياته هي إحباط إقامة دولة فلسطينية، موضحا أن الحرب التي تخوضها إسرائيل ستنتهي “عندما نسحق حماس وحزب الله”.
وقال زعيم حزب “الصهيونية الدينية” -عبر منصة إكس- إن “مهمة حياتي هي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض دولة إسرائيل للخطر”.
وأضاف “هذه ليست (مسألة) سياسية، إنها وطنية ووجودية” متابعا “لهذا السبب أخذت على عاتقي، بالإضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة” أي الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.
وفي إشارة إلى المستوطنين بالضفة، قال الوزير الإسرائيلي “سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودين على خط المواجهة وتحت النار بحقوق كل مواطن في إسرائيل” دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

إعادة الأسرى
من جهة أخرى، قال وزير المالية الإسرائيلي -الذي يصفونه بأنه من تيار اليمين المتطرف- إنه لا يوجد اتفاق على الطاولة لإعادة المحتجزين (الأسرى) في قطاع غزة.
وأشار سموتريتش إلى أنهم يبذلون قصارى جهودهم لإعادة الأسرى، غير أن ذلك لن يؤدي بهم إلى انتحار جماعي، حسب تعبيره.
وذكر وزير المالية الإسرائيلي أن الحرب الحالية نتاج 30 عاما اختارت فيها إسرائيل عدم العمل بشكل فعال “ضد الإرهاب” بغزة، وفق قوله.
وأضاف أنه “لا تقدم نحو تدمير حماس مدنيا لأن الجيش يرفض تحمل المسؤولية عن المساعدات الإنسانية لغزة”.
كما قال الوزير إن هناك خططا منظمة -اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول المقبل- لتطبيق السيطرة الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأوضح أن المستوى السياسي يريد تحمل مسؤولية المساعدات الإنسانية بغزة لكن الجيش يرفض ذلك، مشددا على أن سيطرة إسرائيل على المساعدات الإنسانية مفتاح النجاح المدني بغزة، لولا معارضة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وفق تصريح سموتريتش.
وكان ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي اتهموا وزيرا الأمن إيتمار بن غفير والمالية (سموتريتش) بالسعي إلى إشعال “حرب يأجوج ومأجوج” بالمنطقة.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أمس الأحد عن الضباط قولهم إن بن غفير وسموتريتش هما “السبب المباشر” لانتشار ما سموه “الإرهاب الفلسطيني” بأنحاء الضفة الغربية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:35

الأردن يعزي المغرب بضحايا الفيضانات

13:02

الإسلام والكثير من المسلمين” بقلم المهندس باسل قس نصر الله 

13:01

إطلاق المرحلة الرابعة “أدوار تنتظرنا” لشباب كلنا الأردن

12:58

الطراونة يدعو المواطنين إلى مشاركة شعبية واسعة في الانتخابات

12:31

الحويطات : ليس للشهيد الجازي اية ارتباطات سياسية او حزبية

12:20

زهدي جانبيك يكتب: قالت العرب.. لكلّ امرئٍ من اسمه نصيب

12:11

مدرب منتخب فلسطين: مطالبون بالفوز على النشامى

11:54

الهيئة المستقلة : يجب إعادة النظر بمرحلة الصمت الانتخابي

11:41

توقع استقرار التضخم ورفع التصنيف الائتماني للأردن في 2024

11:34

قرى مغربية تغرق بسبب السيول.. وناشطون يطلقون وسماً لإنقاذ الأهالي

11:23

تمديد دوام الأحوال للسادسة ويوم الاقتراع دوام رسمي

10:48

مشاهد من الجحيم.. الحرائق تنتشر بأجزاء من كاليفورنيا ونيفادا

وفيات
وفيات الاثنين 9-9-2024وفيات الأحد 8-9-2024وفاة الشريف حسين بن ناصر بن جميل آل عونوفيات الجمعة 6-9-2024والدة العين جمال الصرايرة في ذمة الله