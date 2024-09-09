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الأردن يعزي المغرب بضحايا الفيضانات

منذ 6 ثواني
الأردن يعزي المغرب بضحايا الفيضانات

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، بضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الرعدية الغزيرة في عدد من الأقاليم في جنوب المغرب، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات والمفقودين.
‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب المملكة المغربية، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.


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