مدرب منتخب فلسطين: مطالبون بالفوز على النشامى

وطنا اليوم:قال مدرب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، مكرم دبوب، إن منتخب بلاده مطالب بالفوز في مباراته أمام المنتخب الأردني، غدا الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وأضاف دبوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد، الاثنين ، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، أن المباراة ستكون صعبة، أمام المنتخب الأردني وصيف بطل آسيا، والذي يمتلك لاعبين جيدين، مشيرا إلى أنها ستكون مباراة أعصاب، “المنتخب الذي يركز أكثر ويتحكم في أعصابه سيحقق نتيجة جيدة”.

وشدد على ثقته الكبيرة بلاعبي المنتخب الفلسطيني وتعويله عليهم، مؤكدا أنهم سيلعبون بالروح نفسها التي ظهروا بها أمام كوريا الجنوبية.

ورغم الأفضلية التاريخية للمنتخب الأردني، لفت دبوب إلى أن “هذه المباراة بيتية لنا، ونحن مطالبون بالفوز، وسنكون عند حسن ظن جماهيرنا”، معتبرا أن “المباراة أمام الأردن مختلفة عن لقاء كوريا الجنوبية، وظروفها مختلفة أيضا، والرهان فيها كبير، وكل شيء ممكن.

وبشأن الهدف في هذه التصفيات، أشار دبوب إلى سعي المنتخب الفلسطيني للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بالمجموعة، و”طموحنا كبير بالوصول إلى كأس العالم، وآمل أن نحافظ على المستوى الذي وصلنا إليه حتى الآن”.

بدوره، أكد حارس مرمى المنتخب الوطني رامي حمادة أهمية المباراة، مضيفا: “نطمح للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية، تعطينا دفعة معنوية في باقي المشوار”