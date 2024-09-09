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توقع استقرار التضخم ورفع التصنيف الائتماني للأردن في 2024

منذ ساعتين
توقع استقرار التضخم ورفع التصنيف الائتماني للأردن في 2024

وطنا اليوم:توقع البنك المركزي الأردني، استقرار نسب التضخم في الأردن خلال العام الحالي 2024، ليبقى عند نسبة 2.1%، وهو المستوى المسجل في العام الماضي 2023، مقابل 4.2% في العام 2022.
ووفق تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي، أسهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة من قبل البنك المركزي والحكومة خلال العامين الماضيين في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة والسيطرة عليها.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك “التضخم” للأشهر السبعة الأولى من عام 2024 بنسبة 1.70% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، لأول مرة منذ 21 عاما على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية.
ويأتي رفع التصنيف نتيجة بقاء إدارة المالية العامة على المسار الصحيح على الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة بسبب الحرب على غزة وتحقيق أهدافها خلال العام الماضي بانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي أحد العوامل المهمة التي دفعت الوكالة إلى رفع التصنيف الائتماني للأردن.


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