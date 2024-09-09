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الهيئة المستقلة تطلق منصة النتائج للانتخابات النيابية – رابط

منذ 4 ساعات
الهيئة المستقلة تطلق منصة النتائج للانتخابات النيابية – رابط

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة الهيئة المستقلة للانتخاب عن إطلاق منصة خاصة لنشر نتائج الانتخابات النيابية المقبلة.
وأكدت في بيان، أن ذلك نشر النتائج بعد إغلاق الصناديق الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 10-09-2024 وبدء مرحلة الفرز؛ ليصار إلى نشر النتائج أولا بأول حال صدورها.

وبينت أنه يمكن للناخب معرفة نتائج الانتخابات النيابية على هذا الرابط.

https://results.iec.jo/

وأشارت الهيئة إلى أن إطلاق هذه المنصة قبل يوم الاقتراع بصفتها استحقاق قانوني؛ ياتي من حرصها على تطبيق نهج الشفافية في نشر النتائج؛ داعين المهتمين إلى متابعته ومعرفة النتائج حال صدورها.


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