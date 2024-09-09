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مقتل 24 شخصا وانهيار جسر في فيتنام بسبب الإعصار “ياغي” ي

منذ 5 ساعات
مقتل 24 شخصا وانهيار جسر في فيتنام بسبب الإعصار “ياغي” ي

وطنا اليوم:تسبب الإعصار ياغي الذي شق طريقه إلى فيتنام بمقتل 24 شخصا وإصابة نحو 300، بالإضافة إلى انهيارات أرضية وفيضانات نجم عنها انهيار جسر في شمال البلاد.
وقالت حكومة فيتنام، اليوم الاثنين، إن 24 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 299 خلال اليومين الماضيين جراء الإعصار ياغي وما تبعه من انهيارات أرضية وفيضانات في شمال البلاد، في حين نبهت السلطات إلى احتمال حدوث المزيد من الفيضانات.
وكان الإعصار أقوى عاصفة في آسيا هذا العام ووصل إلى الساحل الشمالي الشرقي للبلاد يوم السبت.
وذكرت الحكومة في بيان أن الإعصار تسبب في تعطيل إمدادات الكهرباء والاتصالات في عدة أجزاء من البلاد، معظمها في مقاطعتي كوانغ نينه وهايفونغ.
وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين من حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية، مشيرة إلى أن هطول الأمطار تراوح بين 208 ملليمترات و433 ملليمترا في عدة أجزاء من المنطقة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.


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