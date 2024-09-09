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ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 14 في محيط مصياف حماة

منذ 5 ساعات
ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 14 في محيط مصياف حماة

وطنا اليوم:قالت وكالة الأنباء السورية صباح اليوم إن عدد قتلى القصف الإسرائيلي على منطقة مصياف بريف حماة ارتفع إلى 14 بالإضافة إلى 43 جريحا.
وكانت وسائل إعلام سورية نقلت في وقت سابق من صباح الاثنين عن مديرية صحة حماة إن قصفا إسرائيليا على مصياف في ريف حماة وسط سوريا أدى لسقوط 5 قتلى و19 جريحا.
وقال التلفزيون الرسمي السوري إن “حريقا كبيرا شب في منطقة حير عباس بريف حماة جراء العدوان الإسرائيلي”.
وبدورها قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن “عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مدينة مصياف والدفاعات الجوية تصدت لعدد من الصواريخ”، مضيفة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية ومنشآت معامل الدفاع في محيط مصياف.

15 غارة
من جهتها قالت وزارة الإعلام السورية إن الدفاعات الجوية تصدت “لعدوان استهدف نقاطا عدة في المنطقة الوسطى من البلاد”، بينما قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن إسرائيل شنت نحو 15 غارة على المنطقة الوسطى.
في المقابل، نقلت القناة الإسرائيلية الرسمية صباح اليوم الاثنين عن مصادر إن “سلاح الجو شن الليلة الماضية وفجر اليوم 5 غارات على مواقع داخل سوريا”، مضيفة أن “المواقع المستهدفة بسوريا بينها مركز لتطوير أسلحة دمار شامل في مصياف بحماة”.
وخلال السنوات الماضية، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا في إطار ما تقول إنها حملة لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك، في حين توعدت السلطات السورية بالرد مرارا دون تنفيذ ذلك على أرض الواقع.
وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق مما أدى لمقتل مستشارين عسكريين إيرانيين، وهو ما دفع طهران للرد بضربات غير مسبوقة استهدفت إسرائيل.


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