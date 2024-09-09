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جيش الاحتلال يفتح تحقيقا بحادثة تناول جنود بسكويت محشو بالمخدرات

منذ 5 ساعات
جيش الاحتلال يفتح تحقيقا بحادثة تناول جنود بسكويت محشو بالمخدرات

وطنا اليوم:فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقًا، يوم السبت الماضي، في حادثة تقديم بسكويت محشو بالحشيش لجنود في قاعدة عسكرية بجنوب إسرائيل.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقد أتى عدد من المواطنين إلى القاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع وأعطوا البسكويت للجنود، وشعر 3 ممن تناولوا البسكويت بانتكاسة صحية، ثم خضعوا للفحص في العيادة الطبية للقاعدة.
وقالت الصحيفة إنه في البداية تم الاشتباه بأن البسكويت كان فاسداً، ثم تم الاشتباه بأنه كان يحتوي على الحشيش.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “شعر عدد من جنود الاحتياط بالمرض بعد تلقيهم تبرعات غذائية من مدنيين. وفي أعقاب الحادث، تم فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية”.
وأضاف في بيان أنه “من الآن فصاعدًا، ستتغير إجراءات التبرع بالطعام للجنود”


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