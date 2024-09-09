إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر والشحن

وطنا اليوم:أعلنت إدارة امن الجسور صباح اليوم الإثنين، إنه تم إغلاق جسر الملك حسين مجدداً أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن لهذا اليوم حتى إشعار آخر .

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، قد أكد مساء الأحد أنه سيتم فتح جسر الملك حسين الاثنين أمام حركة السفر عند الساعة العاشرة صباحاً مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت جميع المعابر عقب عملية إطلاق النار في معبر الكرامة “اللنبي” من الجانب الفلسطيني وأدت إلى مقتل 3 مستوطنين واستشهاد المنفذ وهو الأردني ماهر الجازي.

وفي وقت سابق كشفت قالت وزارة الداخلية التحقيقات الأوليّة في حادثة إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين، مؤكدة أن مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان، وكان عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربيّة.

وأوضحت الوزارة أن النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى أن الحادث هو عمل فردي، وأن التحقيقات مستمرة للوصول الى تفاصيل الحادث كافة.

وقالت الوزارة إنه يجري التنسيق بين الجهات المعنيّة لاستلام جثة منفذ العملية ليصار إلى دفنها في الأردن