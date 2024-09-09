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أميركا: دمّرنا 3 مسيرات ومنظومتي صواريخ للحوثي

منذ ساعة واحدة
أميركا: دمّرنا 3 مسيرات ومنظومتي صواريخ للحوثي

وطنا اليوم_بعدما أعلن الحوثيون في اليمن السبت الماضي، إسقاط طائرة مسيرة أميركية أثناء تحليقها في أجواء محافظة مأرب، جاء الرد الأميركي.

طائرات مسيرة ومنظومتي صواريخ

فقد ذكرت القيادة المركزية الأميركية الاثنين، أنها دمرت 3 طائرات مسيرة ومنظومتي صواريخ تابعة للحوثي.

 

وأكدت أن العملية تمت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لوكالة “رويترز”.

 

جاء هذا بعدما ألعن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع مساء السبت أن الجماعة اليمنية أسقطت طائرة مسيرة أميركية أثناء تحليقها في أجواء محافظة مأرب.

 

وأضاف في بيان يومها، أن هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع والتي تنجح جماعة الحوثية في إسقاطها.

 

أما الطائرة التي تم إسقاطها بحسب الحوثيين فهي طائرة استطلاع من طراز “إم كيو-9 ريبر”. وقد اتهمها الحوثيون بتنفيذ “أعمال عدائية” فوق محافظة مأرب.


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