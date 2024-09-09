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مجمع الشفاء الطبي يعود إلى العمل جزئياً

منذ ساعتين
مجمع الشفاء الطبي يعود إلى العمل جزئياً

وطنا اليوم_

افتتحت وزارة الصحة في قطاع غزة قبل أيام قسم الطوارئ والاستقبال في مجمع الشفاء الطبي بعد تأهيله، بهدف دعم القطاع الصحي في مدينة غزة ومحافظة الشمال بشكل خاص.

يأتي هذا الافتتاح في ظل جهود متسارعة، وبإمكانات محدودة، لإعادة تأهيل وإعمار وترتيب القطاع الصحي المُنهك والمُدمر في غزة، والذي تعرض طوال الأحد عشر شهراً الماضية لعمليات استهداف ممنهج من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وعلى الرغم من استمرار الحاجة الكبيرة إلى الإصلاحات والنقص الحاد في المعدات والتجهيزات والكوادر العاملة والأدوية، تعمل الجهات المختصة دون انتظار انتهاء الحرب القاسية وإعادة الإعمار.

وفي الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، أُعيد افتتاح قسم الطوارئ والاستقبال في مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، بعد خمسة أشهر من العمل المتواصل وبإمكانات أقل من السابق، لكنها كافية لدعم القطاع الصحي المتضرر في المدينة ومحافظة الشمال.

يُذكر أن مجمع الشفاء الطبي كان قد تعرض لهجومين إسرائيليين عنيفين، الأول بعد شهر من بدء العملية العسكرية البرية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والثاني في الأول من إبريل/نيسان الماضي، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للمجمع بالكامل وإخراجه عن الخدمة.

وفي ظل حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة وشمالها، ومنع الحركة إلا لبعض المؤسسات الدولية، بات تأهيل المستشفيات والعيادات الطبية في المناطق الشمالية أمرًا ضروريًا، خصوصاً مع تعمد إسرائيل الضغط على السكان للنزوح جنوباً.

وعلى مدار خمسة أشهر، واصل فريق العمل دون كلل لإعادة افتتاح قسم الطوارئ والاستقبال في مجمع الشفاء، مع استمرار الجهود للتواصل مع الجهات المختلفة لإتمام مشاريع تعويضية أخرى للقطاع الصحي المدمر.


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