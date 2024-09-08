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وفاة ‭16‬ شخصا في سقوط حافلة من منحدر جبلي باليمن

منذ ساعة واحدة
وفاة ‭16‬ شخصا في سقوط حافلة من منحدر جبلي باليمن

وطنا اليوم:أفادت مصادر محلية وسكان أن 16 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب شخصان يوم الأحد جراء سقوط حافلة تقل مسافرين من طريق جبلي مرتفع بمحافظة لحج في جنوب اليمن.
وذكرت المصادر إن حافلة الركاب سقطت من منحدر جبلي على الطريق الرابط بين عدن وتعز في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، مشيرة إلى أن القتلى بينهم نساء وأطفال.
وأوضحت المصادر أن الحادث جاء نتيجة عطل في مكابح الحافلة، مما أفقد السائق السيطرة عليها وتسبب في سقوطها في واد صخري.
وأشارت المصادر إلى أن جثث الضحايا تطايرت من داخل الحافلة بسبب قوة الحادث الذي وصف بالمروع.
ويمر طريق الصحى-كربة بين جبال شاهقة، إذ يشهد حوادث يومية نظرا لعدم صيانته وخلوه من مصدات حماية فضلا عن تحويل مسار شاحنات النقل الثقيل إليه رغم عدم مناسبته لمثل هذا النوع من المركبات.
وقال مراقبون إن الحادث يسلط الضوء مجددا على مآسي الممرات الجبلية الوعرة والخطيرة التي اتخذها المسافرون بديلا اضطراريا وسط استمرار الصراع منذ عشر سنوات في البلاد


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