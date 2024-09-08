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الداخلية تنشر نتائج التحقيقات الأولية بحادثة إطلاق النار بالجانب الآخر من جسر الملك حسين

منذ ساعتين
الداخلية تنشر نتائج التحقيقات الأولية بحادثة إطلاق النار بالجانب الآخر من جسر الملك حسين

وطنا اليوم:قالت وزارة الداخلية اليوم الاحد إن التحقيقات الاوليّة في حادثة اطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين أكدت أن مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان ، وكان عبر الجسر سائقا” لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربية.
وأكدت الوزارة أن النتائج الاوليّة للتحقيق تشير إلى أن الحادث هو عمل فردي، وأن التحقيقات مستمرة للوصول الى كافة تفاصيل الحادث.
وقالت الوزارة إنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثة منفذ العملية ليصار الى دفنها في الأردن.
كما أكدت وزارة الداخلية أنه أفرج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم بعد الحادث ، وعادت أكثر من 100 شاحنة إلى المملكة بشكل متتابع نهار اليوم.
وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المعنيه تتابع أيضا مسألة إغلاق الجسر بعد الحادثة.


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