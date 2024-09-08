الملك يفتتح المؤتمر القضائي ومبنى نادي القضاة النظاميين

وطنا اليوم:افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر القضائي الأردني الثالث، ومبنى نادي القضاة النظاميين، الواقع على طريق مطار الملكة علياء الدولي.

وأنعم جلالته بميدالية اليوبيل الفضي على عدد من القضاة العاملين والمتقاعدين، تقديرا لجهودهم المتميزة في العمل القضائي.

ويُعقد المؤتمر بعنوان “استشراف مستقبل العدالة في ضوء التقنيات الناشئة” بمشاركة نحو 900 قاض أردني، وعدد من القضاة العرب والأجانب.

وفي كلمة لرئيس المجلس القضائي محمد الغزو في الافتتاح، استعرض أبرز محطات تطوير القضاء منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.

وأشار إلى أهمية الورقة النقاشية السادسة لجلالته، في التأكيد على مسؤولية المؤسسات الوطنية لضمان مبدأ سيادة القانون، وتطبيق حكم القانون على حد سواء دون محاباة أو تمييز.

وتحدث الغزو عن تطور الجهاز القضائي من حيث تعزيز سيادة القانون، وتبني بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وترسيخ مبدأ التخصص القضائي، وإنشاء قصور العدل، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي.

ويبحث المؤتمرون على مدى يومين سبل توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية.

وأقيم نادي القضاة النظاميين، وهو ناد ثقافي واجتماعي لخدمة القضاة وعائلاتهم، إذ يضم مرافق وقاعات بمساحات مختلفة.

وتم الإنعام على القضاة التالية أسماؤهم بميدالية اليوبيل الفضي:

القاضي محمد عودة الغزو.

القاضي المتقاعد محمد سلامة المحاميد.

القاضي المتقاعد عيد راشد اللوزي.

القاضي المتقاعد عبداللطيف عبداللطيف التلي.

القاضي المتقاعد يوسف جبر الحمود.

القاضي المتقاعد الدكتور ناظم أحمد الجيوسي.

القاضي المتقاعد كريم عبد الطراونة.

القاضي المتقاعد كامل عطيوي الحباشنة.

القاضي المتقاعد عبدالله محمد الكناني.

القاضي المتقاعد عيد سلطي جويعد.

القاضي المتقاعد إبراهيم فليحان أبوطالب.

القاضي محمود محمد العبابنة.

القاضي ناصر خليف التل.

القاضي يوسف نجيب ذيابات.

القاضي الدكتور عيسى محمد المومني.

القاضي ناجي سعيد الزعبي.

القاضي ياسين فالح العبداللات.

القاضي محمود منصور البطوش.

القاضي هاني محمد كنعان.

القاضي جواد علي الشوا.

القاضي حابس عبدالحليم العبداللات.

القاضي محمد فلاح المعايعة.

القاضي عصام محمد أبوغنيم.

القاضية الدكتورة نوال محمد الجوهري.

القاضية الدكتورة سهير أمين طوباسي.

وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان بالإنابة سمير الرفاعي، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.