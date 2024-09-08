أورنج الأردن تتيح الفرصة للمشاركين في برامجها المجتمعية لتعزيز خبراتهم عبر المشاركة في “سوفكس 2024”

وطنا اليوم:تحرص أورنج الأردن من خلال برامجها المجتمعية المنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، على بناء علاقة طويلة الأمد مع المشاركين وتمكينهم من تعزيز مهاراتهم وإتاحة الفرصة لهم لتبادل التجارب مع الخبراء من مختلف أنحاء العالم. انسجاماً مع ذلك، مكّنت أورنج المشاركين في برامجها من استعراض المنتجات والخدمات التي يقدمونها في معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة “سوفكس الأردن 2024”.

واستعرضت الشركة الابتكارات الرقمية التي تقوم بها من خلال تسليط الضوء على مركبة “MARS-JO Rover” التي تم بناؤها وتصميمها وتصنيعها في مختبر التصنيع الرقمي في إربد لأغراض تعليمية، بهدف محاكاة عمليات استكشاف ودراسة الفضاء والبيئة المريخية.

وحظيت الشركات الريادية بفرصة التفاعل مع الجمهور حيث شارك في المعرض مشروع منارة للبحث والتطوير المتخصص في تصنيع الأجهزة والحلول الإلكترونية التي تقوم بتطوير الصور المجسمة التفاعلية، وتصميمها بصورة تلبي احتياجات العملاء، ويعد واحداً من مشاريع مسرعة أعمال أورنج الأردن في الزرقاء.

وتضمنت مشاركة أورنج كذلك تعريف الجمهور بمشروع المستشفى الافتراضي الذي تم تصميمه في ملتقى الابتكار في عمان، ويوظف تكنولوجيا الواقع المعزز في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والتي من المتوقع أن تسهم في تحقيق معايير جديدة من خلال الخدمة المخصصة، ما يوفر الوقت والجهد لكل من الطبيب والمريض على حد سواء، وينعكس بالتالي على التجربة الكلية للمرضى ويحسن من خدمات الرعاية الصحية بصورة عامة.

ومن الجدير بالذكر بأن أورنج الأردن قدمت رعايتها لمعرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة “سوفكس 2024” في نسخته الرابعة عشرة امتداداً للشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وقدمت خدمات الاتصالات للزوار والحضور كما استعرضت أحدث حلولها في مجال التكنولوجيا الأمنية من خلال جناحها الخاص.

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