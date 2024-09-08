الأمن العام : بدء نشر القوة الأمنية في المحافظات لتأمين الانتخابات

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام عن بدء نشر القوة الأمنية في المحافظات لتأمين الانتخابات.

ولفتت النظر إلى أن القوة الأمنية ستواصل مسيرها وحركتها اليوم الأحد وحتى استلام كامل الواجب يوم غد الاثنين.

وأكدت المديرية أن القوة الأمنية ستعمل على تعزيز الأمن وإنفاذ القانون بعدالة، لا سيّما ما يتعلق بتوفير مظلة آمنة للانتخابات، ومنع أيّ مظاهر وممارسات خاطئة تهدد أمن وسلامة المواطنين مثل إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة.