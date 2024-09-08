مستقلة الانتخاب : ورقتان للاقتراع.. الصندوق الأخضر للدائرة المحلية والأحمر للعامة

وطنا اليوم:قال مدير العمليات في الهيئة المستقلة للانتخاب ناصر الحباشنة إنه تم تهيئة 1649 مركز اقتراع وفرز فيها 5843 غرفة، لاستقبال 5.7 مليون ناخب وناخبة في 18 دائرة انتخابية.

وتحدث مساء الأحد، عن تجهيز المراكز لاستقبال الناخبين في الانتخابات النيابية 2024 يوم الثلاثاء المقبل من الساعة الـ7 صباحا وحتى الساعة الـ7 مساء.

وطلب من الناخبين إحضار هوياتهم الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات للدخول إلى غرف الاقتراع والفرز ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأوضح أنه تمت تهيئة جميع مراكز الاقتراع والفرز بمستلزمات العملية الانتخابية من أوراق الاقتراع والحبر الخاص إلى المستلزمات الورقية.

وأكد تدريب وتأهيل اللجان المكلفة بالعمل داخل غرف الاقتراع والفرز، لافتا إلى أن عددهم يبلغ نحو 45 ألف عامل وعاملة من الكوادر العاملة والمدربة للعمل على التحضير والإعداد ليوم الاقتراع والفرز واستقبال الناخبين.

كيفية الاقتراع

وأشار إلى أنه على الناخب إرسال رسالة إلى الرقم 94455 أو الاتصال على الرقم 117100 أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة لمعرفة مركز الاقتراع والفرز الخاص به، وكل ذلك من خلال الرقم الوطني.

وبين أنه ستصل إلى الناخب رسالة مكتوب فيها اسم الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع والفرز وخريطة تدل على موقعه.

ولفت إلى أنه على الناخب عرض هويته الشخصية للجهات الرسمية على باب مركز الاقتراع والفرز، ليوجهه بعد ذلك المتطوعون المتواجدون إلى غرفة الاقتراع والفرز المدرج اسمه فيها، حيث عليه أيضا عرض الهوية أمام اللجنة ليوقع على المحضر الخاص بسجل الأسماء.

ونوه بأن الناخب سيتسلم ورقتين للاقتراع؛ الأولى للدائرة للمحلية والثانية للدائرة العامة، ليقوم بالاقتراع للدائرة المحلية على الورقة المخصص لها، وللدائرة العامة على الورقة المخصص لها، وبعد ذلك يضع الورقتين؛ الأولى في الصندوق الأخضر المخصص للدائرة المحلية، والثانية في الصندوق الأحمر المخصص للدائرة العامة، وبعد ذلك يضع الحبر الانتخابي على إصبعه، ليغادر بكل سهولة ويسر.

“هيأنا داخل غرف الاقتراع والفرز أكثر من معزل لاستقبال أكثر من ناخب في نفس اللحظة”، وفق الحباشنة.

الفرز

وبين أنه وبعد انتهاء عملية الاقتراع في تمام الـ7 مساء سيتم تفعيل المنصة الإلكترونية الخاصة بعرض النتائج، موضحا أنه وبمجرد انتهاء الفرز داخل كل غرفة سترسل نتائجها إلى المنصة.

وأكد أنه بإمكان الناخبين والمرشحين الدخول إلى المنصة الإلكترونية، والبحث عن الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع والفرز الذي يرغبون بالاستعلام عنه ومن ثم إلى غرفة الاقتراع والفرز، للاطلاع على النتائج أولا بأول.