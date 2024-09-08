مهيدات يحث كوادر الغذاء والدواء على المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية

وطنا اليوم:حث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات كوادر المؤسسة على المشاركة في الانتخابات النيابية 2024 وبما يضمن اختيار من يؤمنون بقدرته على خدمة الوطن باعتبار مصلحة الوطن الهدف الأسمى.

وأكد مهيدات خلال لقاء مع موظفي المؤسسة، على أن المشاركة الفاعلة والواعية في العملية الانتخابية واجب وطني، ومتطلب للمضي قدما بمسيرة البناء والتحديث التي يقودها جلالة الملك عبد-الله الثاني ابن الحسين المفدى في مختلف المجالات بما في ذلك تحديث العمل السياسي وتعزيز دور الشباب والمرأة فيه وتعزيز مسيرة الديمقراطية.

ودعا مهيدات إلى تهيئة الظروف المناسبة لكوادر المؤسسة لتسهيل مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري وتسهيل مغادرتهم مراكز عملهم يوم غد للانتقال إلى المحافظات حيث مراكز اقتراع بعضهم.

وثمن مهيدات جهود كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء ودورهم في أداء مسؤولياتهم بروح وطنية عالية، سواء دورهم الحيوي في تحقيق الأمن الدوائي والغذائي، وكذلك اختيار نواب وأحزاب ملتزمة بثوابت الدولة الأردنية وقادرة على المساهمة في صناعة المستقبل وتحقيق التطور والتغيير الإيجابي.