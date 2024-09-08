هيئة الإعلام تؤكد أهمية منع أي ممارسات تخل بنزاهة الانتخابات

وطنا اليوم:التقى مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، اليوم الأحد، وفد بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية 2024، برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل إبراهيم الذوادي.

وعرض المومني خلال اللقاء لدور الهيئة في الاستجابة لمتطلبات وملاحظات الهيئة المستقلة للانتخاب باعتبارها صاحبة الولاية الدستورية والقانونية في ملف الانتخابات، وتقديم الدعم اللوجستي لتمكينها من القيام بواجباتها وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومشروع التحديث السياسي للدولة الأردنية الذي أطلق بمشاورات وطنية واسعة بضمانة جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأكد، أهمية حرية الوسائل الإعلامية المرخصة في تغطية الأخبار المتعلقة بالعملية الانتخابية والتأكد من مدى ملاءمتها للضوابط والأخلاقيات الإعلامية، ومنع أي ممارسات إعلامية تخل بنزاهة الانتخابات، منوها بأن الإعلام الرسمي يمارس رسالته الوطنية بمهنية عالية ويقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب.

بدوره، قال الذوادي إن اللقاء جاء للاطلاع على جهود شركاء العملية الانتخابية في الأردن، مشيرا إلى أن مشاركة البعثة لمراقبة الانتخابات تأتي في ضوء الاهتمام الذي توليه الجامعة لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في الدول الأعضاء.

وأشاد بالمستوى التنظيمي لإدارة العملية الانتخابية في الأردن على المستويات كافة، سيما إنها تجري في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية.

حضر اللقاء مدير أمانة شؤون الانتخابات في جامعة الدول العربية الوزير المفوض أحمد أمين، والمنسق العام للبعثة هبه مرعب، ومساعد مدير عام الهيئة أيمن عربيات، ومدير الشؤون القانونية في الهيئة نانسي الخصاونة.