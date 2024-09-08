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33 شهيدا بـ 3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

8 سبتمبر 2024
33 شهيدا بـ 3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و145 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ338 على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40972 شهيدا و94761 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.


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