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الأمانة تتلف 766 كغم من اللحوم منتهية الصلاحية

8 سبتمبر 2024
الأمانة تتلف 766 كغم من اللحوم منتهية الصلاحية

وطنا اليوم:أتلفت أمانة عمان الكبرى ومن خلال فرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية خلال اليومين الماضيين 766 كغم من اللحوم منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك البشري في العاصمة عمان .
وقال مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية الدكتور خلدون الهوادي إن الإتلافات كانت خلال حملة نفذتها فرق التفتيش في الدائرة استهدفت الملاحم في مختلف مناطق العاصمة حيث تبين من خلالها عدم صلاحية بعض اللحوم للاستهلاك البشري نتيجة انتهاء صلاحيتها ، لافتا الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأضاف أن فرق التفتيش في الدائرة تعمل على تنفيذ زيارات ميدانية يوميا للمتابعة والتحقق من سلامة الأغذية في المحال التجارية ومنها الملاحم للتأكد من سلامتها


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